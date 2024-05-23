Небензя назвал цель резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице»

«Сегодня мы стали свидетелями печальной страницы в истории Генассамблеи ООН. Ряд делегаций под предводительством Германии решили злоупотребить полномочиями Генассамблеи и под видом резолюции об учреждении памятного дня принять политическую декларацию, целью которой являются, несмотря на заявления инициаторов об обратном, демонизация одного из народов бывшей Югославии, подрыв Дейтонского мирного соглашения и утвердившей его резолюции Совета Безопасности ООН 1031 (1995)», — сказал Небензя.