«Для ясности: не будет никакого “ядерного оружия ЕС” — это просто нереалистично», — написал он в своей статье для издания Economist.
Кроме того, Шольц поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона обсудить будущую систему обороны Европы и заявил о важности усиления вооруженных сил, включая противовоздушную и противоракетную оборону, а также сферу космоса и киберпространства, добавляет «Газета.Ru».
«Никто и никогда не должен осмелиться атаковать ни один дюйм альянса, поскольку мы будем защищать его вместе», — отметил канцлер.
Ранее, 27 апреля, Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие. Французский лидер добавил, что страна сохранит «свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли». Он подчеркнул, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам.
Позже, 28 апреля, глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано отметила, что заявление Макрона об использовании ядерного оружия для защиты ЕС является безумием и совершенно безответственным шагом, который увеличивает угрозу ядерного конфликта в Европе. Кроме того, член парламента Франции Бастьен Лашо указал, что под предлогом защиты европейской территории Макрон хочет уничтожить стратегическую автономию Франции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 апреля заявил, что западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение».
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем президент России Владимир Путин неоднократно называл бредом подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.