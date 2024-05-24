Байден считает, что США не нужно оккупировать Афганистан для борьбы с ИГ

«Что касается Гаити, то Гаити находится в Карибском регионе, который очень нестабилен. В этом полушарии много чего происходит, — добавил американский лидер. — Мы в ситуации, когда мы хотим сделать все возможное так, чтобы это не выглядело так, будто Америка снова приходит и говорит, что должно быть сделано. Гаити требуется помощь, людям в Карибском регионе также требуется помощь».