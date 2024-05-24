Байден считает, что США не нужно оккупировать Афганистан для борьбы с ИГ

Байдена попросили объяснить несоответствие между тем, что США ранее вывели свои войска из Афганистана, стремясь прекратить «бесконечные войны», и тем, что они поддерживают отправку миротворческого контингента Кении на Гаити. «Очень легко. Есть причина, по которой Афганистан называют кладбищем империй. Вероятность того, что кто-нибудь объединит Афганистан, очень-очень невысока. Это во-первых, — ответил Байден. — Во-вторых, есть иные методы контролировать ИГ, нежели оккупировать Афганистан. В этом нет необходимости».
«Что касается Гаити, то Гаити находится в Карибском регионе, который очень нестабилен. В этом полушарии много чего происходит, — добавил американский лидер. — Мы в ситуации, когда мы хотим сделать все возможное так, чтобы это не выглядело так, будто Америка снова приходит и говорит, что должно быть сделано. Гаити требуется помощь, людям в Карибском регионе также требуется помощь».
Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и разрушительного землетрясения. 1 марта этого года было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью.
Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.