Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. При этом контракт с Energocom действует до конца апреля. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан допустил, что Кишинев будет вынужден вновь вернуться к закупкам российского газа для потребителей на правом берегу Днестра.