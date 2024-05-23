Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России

Ранее президент Молдавии Майя Санду и министр энергетики Виктор Парликов заявили, что республика полностью перестала зависеть от российского газа.
«Заявления о какой-то якобы достигнутой энергонезависимости — фикция. Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии… Вместо того, чтобы договариваться о выгодных для нашей страны и ее граждан поставках энергоносителей со всеми партнерами, власть борется с ветряными мельницами», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он привел статистику, согласно которой в 2023 году страна импортировала 72 млн кубических метров газа из России и 419 млн кубических метров из Украины. «Других стран в структуре импорта нет. Что касается электроэнергии. В 2023 году большая ее часть, около 78% от общего объема, закупленного Energocom, приобретена у Молдавской ГРЭС. Эта электроэнергия была произведена исключительно из природного газа, поставляемого “Газпромом”», — напомнил Лунгу.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. При этом контракт с Energocom действует до конца апреля. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан допустил, что Кишинев будет вынужден вновь вернуться к закупкам российского газа для потребителей на правом берегу Днестра.