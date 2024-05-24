«Это не карьерный рост»: политологи прокомментировали уход Вадима Кстенина с поста мэра Воронежа

13 мая, пожалуй, самой главной новостью для Воронежа стало известие, что мэр Вадим Кстенин принял решение покинуть свой пост. Она затмила даже амбициозное событие, которое проходило в городе в этот день — предпринимательский форум Столля. Новость действительно стала внезапной для воронежцев. Ведь переизбрание мэра на очередной пятилетний срок прошло только в марте 2023 года.
ОТСТАВКА ДОЛЖНА БЫЛА СЛУЧИТЬСЯ.
Из официального сообщения городской администрации стало известно, что Вадим Кстенин возглавит воронежский водоканал. Каковы же возможные причины его ухода с поста мэра, рассказали эксперты.
Например, политолог Владимир Инютин считает, что истинные причины отставки Вадима Кстенина мы вскоре узнаем, но пока не все понятно.
— Многое прояснится после того, как будет озвучена фигура его «сменщика». Очевидно, что переход в водоканал бывшего воронежского градоначальника — не карьерный рост. Рано или поздно отставка Вадима Юрьевича должна была случиться — на самом деле, успехи на посту мэра были достаточно скромными, тяжело двигалось дело с благоустройством, реформой муниципального транспорта, зимний период с точки зрения уборки города был просто провален, не забудем и о коммунальных авариях, случившихся этой зимой. Темпы городского развития, взятые в период руководства областью Алексеем Гордеевым, а областным центром — Александром Гусевым, были в значительной степени утеряны, — рассказал Владимир Инютин.
ТЯГОТИЛСЯ ДОЛЖНОСТЬЮ.
Кроме того, как считает политолог, Кстенин озвучивал ряд инфраструктурных проектов, но они не были реализованы. Например, «легкое метро» или городские электрички.
— Очевидные и достаточно понятные решения тормозились годами и принимались в половинчатом виде, к примеру, с огромным скрипом внедрялась система оплаты в транспорте банковскими картами, хотя опыт крупных российских городов убедительно показывал, что значительно удобнее и для пассажиров, и фискальных целей транспортные карты (московская «Тройка», питерский «Подорожник», новгородская «Береста», сочинская «Пальма»
НАДО ВОЗВРАЩАТЬ ВЫБОРЫ МЭРА.
Политолог не исключил, что отставку Владимира Кстенина многие эксперты ждали, но с точки зрения момента случилась она неожиданно.
— И период зимних холодов прошел (а значит пик возмущения возникавшими проблемами), и транспорт более-менее ходит, и весенние работы по благоустройству начались. Видимо, у Вадима Юрьевича были свои резоны уйти именно сейчас, — подытожил Владимир Инютин.
И высказал позицию: чтобы мэр был и эффективным, и публичным, надо возвращать всенародные выборы главы города. Однако пока воронежские власти до этого не «дозрели», но, считает политолог, рано или поздно выборы возвращать придется.
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗВАЛО МАССУ ПРЕТЕНЗИЙ.
Политолог Владимир Слатинов в своем телеграм-канале отметил, что качество управления крупными городами сейчас вызывает массу претензий как у общественности, так и у бизнеса. Воронеж и другие региональные столицы Черноземья — не исключение.
— Зима этого года превратила претензионную массу в настоящий шквал, обострила и без того высокий уровень недовольства качеством дорог, коммуналки, среды и благоустройства. Мэры сегодня — лидеры по количеству критики, и там, где определенным образом складываются политические обстоятельства (перевыборы Игоря Артамонова в Липецкой области или большой избирательный цикл в 2025 году в Воронежской) — уход глав облцентров может стать политической «отдушиной» для хотя бы частичного спускания пара недовольства. В Воронеже, как видим, это уже произошло. Возможно, наложившись и на личные обстоятельства, и на настроение объявившего об отставке Вадима Кстенина.
«ЗАСТАВИТЬ ОСТАТЬСЯ — НЕ МОИ МЕТОДЫ».
В этот же день во время открытого диалога с бизнесом на форуме Столля губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал уход с поста мэра Вадима Кстенина. Он отметил, что во время встречи выслушал его доклад о деятельности на посту градоначальника в течение последних шести лет.
— Пожелал успеха в работе на новом направлении, которая также будет полезна Воронежу и его жителям. Все это время Вадим Юрьевич показывал себя как ответственный управленец, легко обучающийся и не жалеющий сил для выполнения поставленных задач. Да, случались ошибки, но при управлении хозяйством миллионного города избежать их почти невозможно, — сказал глава региона, отметив, что знает Кстенина уже 15 лет.
Он также предложил ему стать советником губернатора на общественных началах в вопросах развития городской инфраструктуры.
— Это решение он принял сам, а пытаться его разубедить и заставить остаться — не мои методы работы. Уверен, с Вадимом Юрьевичем будем продолжать взаимодействовать уже в его новом качестве, — подытожил губернатор.