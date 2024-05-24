«Это не карьерный рост»: политологи прокомментировали уход Вадима Кстенина с поста мэра Воронежа

— Очевидные и достаточно понятные решения тормозились годами и принимались в половинчатом виде, к примеру, с огромным скрипом внедрялась система оплаты в транспорте банковскими картами, хотя опыт крупных российских городов убедительно показывал, что значительно удобнее и для пассажиров, и фискальных целей транспортные карты (московская «Тройка», питерский «Подорожник», новгородская «Береста», сочинская «Пальма» и т. д. ) Думаю, господин Кстенин и сам немного тяготился должностью мэра, она предполагает значительную долю публичности, а для него публичность не вполне характерна. При этом компетентность и опыт муниципального управления самого мэра невозможно поставить под сомнение, но опыт и умение эффективно организовать городское управление даже в кризисных условиях, а также доносить свою позицию до избирателей и СМИ — разные вещи. Кстати, последнее не заменить высокими бюджетами на освещение деятельности городской администрации, роль самого мэра в публичности муниципального управления бесценна, — уверен Владимир Инютин.