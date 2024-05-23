Правительство внесло в Госдуму проект о лишении прав до 1,5 года за скрытые номера

Сейчас ч. 2 ст. 12.2 КоАП предполагает штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев за управление автомобилем без госномеров, а также за применение устройств для скрытия или видоизменения регистрационных знаков. Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав и назначить за такое правонарушение наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года. Законопроект также предполагает, что при повторном нарушении действующей ч. 2 ст. 12.2 КоАП срок лишения прав увеличится с 1−3 месяцев до 1,5 года.