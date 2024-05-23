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Правительство внесло в Госдуму проект о лишении прав до 1,5 года за скрытые номера

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Сейчас за такое правонарушение предусматривается лишение прав на три месяца. На тот же период предлагается лишать прав, если водитель повторно управлял автомобилем без номеров.

Источник: РИА "Новости"

В пояснительной записке говорится, что число правонарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) растет от года к году — это говорит о «недостаточной эффективности действующего правового регулирования».

Сейчас ч. 2 ст. 12.2 КоАП предполагает штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев за управление автомобилем без госномеров, а также за применение устройств для скрытия или видоизменения регистрационных знаков. Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав и назначить за такое правонарушение наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года. Законопроект также предполагает, что при повторном нарушении действующей ч. 2 ст. 12.2 КоАП срок лишения прав увеличится с 1−3 месяцев до 1,5 года.

В конце января «МВД медиа» сообщило, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении ответственности для водителей за управление автомобилем без госномеров, а также за скрытие или видоизменения регистрационных знаков. 13 мая «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что такой законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По данным издания, законопроект согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минкономразвития и Минфином России.

Подробнее — в тексте «Ъ» «ГИБДД разозлили перевертыши».

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