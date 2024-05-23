Лукашенко и Путин в Минске обсудят конфликт на Украине

«Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте — это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе», — сказал Крутой.