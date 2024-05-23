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Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил РИА Новости посол республики в Москве Дмитрий Крутой.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, (будет обсуждаться на встрече лидеров. — Прим. ред.) тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие “инициативы” США и стран Запада», — сказал дипломат.

Учения по применению ТЯО.

Минобороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

На следующий день, 7 мая, в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.

Во вторник, 21 мая, начался первый этап российских учений. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.

В МИД подчеркивали, что эти военные мероприятия следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

Лукашенко Александр
учения
Путин Владимир
переговоры