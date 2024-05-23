Путин и Лукашенко обсудят в Минске учения по применению ядерного оружия

На следующий день, 7 мая, в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.