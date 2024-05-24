Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции по Сребренице

Ранее, 23 мая, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, принятие ГА ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» является печальной страницей в истории ассамблеи. За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали представители 84 стран, против — 19 государств, 68 стран воздержались от голосования. Как отметил представитель России, инициаторы документа подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации, что угрожает миру и безопасности в регионе.