Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции по Сребренице

«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям. А словакам, грекам, киприотам — за то, что решили воздержаться», — приводит его слова Informer.
Вучич также поблагодарил за поддержку страны Азии, Африки и Латинской Америки и другие государства.
Ранее, 23 мая, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, принятие ГА ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» является печальной страницей в истории ассамблеи. За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали представители 84 стран, против — 19 государств, 68 стран воздержались от голосования. Как отметил представитель России, инициаторы документа подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации, что угрожает миру и безопасности в регионе.
Доктор политических наук Елена Пономарева 20 апреля выразила мнение, что признание ГА ООН геноцида в Сребренице и запрет на его отрицание — это исключительно политическое действие, цель которого — убедить мир в вине сербов. Профессор отметила, что страны Запада используют для этого государства, которые в разные периоды истории так или иначе имели отношение к геноцидам, в частности Германия и Руанда.
18 апреля в Республике Сербской состоялся митинг против инициативы о принятии на Генассамблее ООН резолюции о геноциде в Сребренице. Президент Сербии Вучич на чрезвычайном заседании правительства сообщил, что принятие резолюции провозгласило бы сербов «геноцидным народом» и поставило бы вопрос о легитимности существования РС в Боснии и Герцеговине.