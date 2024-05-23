Путин будет передвигаться по Минску на Aurus

«Путин будет передвигаться по Минску на Аурусе», — сказано в сообщении.
Визит Владимира Путина в Беларусь станет вторым по счету после прошедшей 7 мая этого года инаугурации российского лидера. Первый визит состоялся в Китайскую Народную Республику.
Как сообщалось, переговоры в белорусской столице пройдут во Дворце Независимости, сначала в узком, а затем в расширенном составах.
Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений. В частности, президенты затронут темы интеграции и реализации решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов. Во внимании сторон также будет укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере.
Кроме этого, Лукашенко и Путин обсудят международную повестку, обстановку в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.
До этого лидеры Беларуси и России встречались в Москве накануне Дня Победы, где Лукашенко принял участие в саммите ЕАЭС. После состоялись переговоры с Путиным, которые продлились до трех часов ночи.
9 мая президент Беларуси присутствовал на Параде Победы на Красной Площади.