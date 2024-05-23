Путин будет передвигаться по Минску на Aurus

Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений. В частности, президенты затронут темы интеграции и реализации решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов. Во внимании сторон также будет укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере.