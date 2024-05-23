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Путин будет передвигаться по Минску на Aurus

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Беларусь будет передвигаться по Минску на автомобиле Aurus. Об этом сообщили близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

«Путин будет передвигаться по Минску на Аурусе», — сказано в сообщении.

Визит Владимира Путина в Беларусь станет вторым по счету после прошедшей 7 мая этого года инаугурации российского лидера. Первый визит состоялся в Китайскую Народную Республику.

Как сообщалось, переговоры в белорусской столице пройдут во Дворце Независимости, сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений. В частности, президенты затронут темы интеграции и реализации решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов. Во внимании сторон также будет укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере.

Кроме этого, Лукашенко и Путин обсудят международную повестку, обстановку в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.

До этого лидеры Беларуси и России встречались в Москве накануне Дня Победы, где Лукашенко принял участие в саммите ЕАЭС. После состоялись переговоры с Путиным, которые продлились до трех часов ночи.

9 мая президент Беларуси присутствовал на Параде Победы на Красной Площади.

Путин Владимир