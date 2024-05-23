Сенаторы увидели в искусственном интеллекте естественную угрозу

Наконец, глава комиссии коснулся «темы ценностей, которую ИИ все более активно воспроизводит». «Ценностный разрыв (России с Западом.— “Ъ”) огромен. Когда мы говорим, что мерзавцы из Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.— “Ъ”) или YouTube ссылаются на правила сообщества, которые нельзя нарушать, — на тему расовой повестки, гендерной повестки и так далее… Эта ценностная повестка, которая воспроизводится западными моделями ИИ, она поддерживается большинством западного общества, — заявил господин Пушков.— Мы боремся не с YouTube, и не с Google, да и не с Цукербергом (Марк Цукерберг, глава Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.— “Ъ”). Это просто верхушка айсберга, а за ними — миллионы людей, которых убедили, что это правильно: человек имеет право на это, а родители не имеют права запретить десятилетнему делать операцию по смене пола». И люди вот с такими ценностями «приходят разрабатывать ИИ», подытожил Алексей Пушков.