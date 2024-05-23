Путин прибыл в Минск

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «обширное общение» Путина и Лукашенко состоится в этот же день вечером, а в пятницу «будет целый день этого официального визита».
По данным пресс-службы белорусского лидера, завтра, 24 мая, переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.
Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.
Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.