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Путин прибыл в Минск

МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «обширное общение» Путина и Лукашенко состоится в этот же день вечером, а в пятницу «будет целый день этого официального визита».

По данным пресс-службы белорусского лидера, завтра, 24 мая, переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.

Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

Лукашенко Александр
Путин Владимир