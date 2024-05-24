Лукашенко — Путину: белорусский народ будет очень рад узнать, что вы приехали к нам

В свою очередь Владимир Путин отметил, что накануне визита в Минск обсуждал с членами правительства России сотрудничество с Беларусью. «Говорили как раз о моем визите к вам. Практически по всем направлениям прошлись — и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было. Некоторые приедут, завтра будут участвовать в переговорах. Те, кого не будет здесь, те передавали привет и пожелали благополучия Беларуси. Многое сделано нашими коллегами за последнее время. Опять же, при непосредственном вашем участии, при поддержке».