Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024

«Прежде всего, форум продолжает приносить городу миллиардные инвестиции… В его рамках были подписаны документы о реализации существующих и будущих инфраструктурных мегапроектов — таких, как ЗСД, новый международный терминал аэропорта Пулково, ШМСД, “ИТМО-Хайпарк”, трамвай “Купчино-Шушары-Славянка” и многие другие… Эти и другие проекты так или иначе прошли через форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга», — сказал он в эфире Телеканала 78.
Губернатор отметил, что в этом году главная идея стенда Петербурга — «Технологии, открытые для мира».
«Несколько крупных проектов будут представлены на интерактивных макетах на нашей экспозиции. Это безусловно “Остров фортов”, туристический кластер “Горская”, “Технологическая долина и город-спутник “Южный”… Покажем новые разработки судостроителей, аэрокосмической отрасли, фармкластера и других передовых предприятий. Готовимся к подписанию 50 соглашений, может быть и больше получится”, — рассказал Беглов.
По его словам, каждый новый форум поднимает престиж Петербурга, позиционирует его как центр взаимодействия бизнеса и власти, международных деловых контактов, что важно и для делового, и для обычного туризма.
«Петербург любит и умеет принимать гостей. Эта традиция восходит к Петру — “Все флаги в гости будут к нам”. Сегодня Петербург выполняет столичные функции, принимая огромное количество разных международных форумов и событий… Когда наш президент в начале XXI века повысил статус Петербургского международного экономического форума, сделал его одним из крупнейших мировых событий, включил в глобальную повестку, он продолжил дело основателя города — Петра Первого», — сказал губернатор.
Он отметил, что география участников изменилась.
«Петербург рад гостям из тех стран, которые охотно и активно едут на форум — это Китай, Индия, страны арабского мира, Африка, Юго-Восточной Азия и Латинская Америка».
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.