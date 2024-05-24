Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024

«Прежде всего, форум продолжает приносить городу миллиардные инвестиции… В его рамках были подписаны документы о реализации существующих и будущих инфраструктурных мегапроектов — таких, как ЗСД, новый международный терминал аэропорта Пулково, ШМСД, “ИТМО-Хайпарк”, трамвай “Купчино-Шушары-Славянка” и многие другие… Эти и другие проекты так или иначе прошли через форум, стали частью нашей жизни, частью Петербурга», — сказал он в эфире Телеканала 78.