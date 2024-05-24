Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо»

В Еврокомиссии заявили, что факт упоминания покушения на премьера Словакии Роберта Фицо в разговоре еврокомиссара по расширению и политике добрососедства Оливера Вархели и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе был вырван из контекста. Об этом говорится в заявлении Вархели на сайте ЕК. Премьер Грузии рассказал, что еврокомиссар припугнул его, намекнув, что с ним может произойти то же, что с Фицо. В Еврокомиссии ответили, что упоминание покушения на премьера Словакии вырвали из контекста.