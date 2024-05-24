Профилактика и наказание: появится ли в России закон о домашнем насилии

Ведет центр и дело жительницы Алтайского края Анастасии. Бывший муж преследует ее уже четыре года. За это время она переезжала уже шесть раз, но каждый раз ее экс-супруг находит ее новое место жительства. Мужчина даже покушался и на жизнь женщины. Так, он пытался задавить, наехав на нее на автомобиле. Кроме того, он присылал ей сообщения с угрозами. «Рой себе могилу», — было написано в одном из них.