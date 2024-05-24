Экс-министр здравоохранения Караник объяснил дефицит врачей в Беларуси

Владимир Караник, который в 2019—2020 годах был министром здравоохранения, а четыре года руководит Гродненской областью, ответил в передаче «100 вопросов взрослому» на канале «Беларусь 1» на вопрос, почему в Беларуси не решается проблема с дефицитом врачей.
Он отметил, что основная проблема — это не дефицит врачей, а не совсем рациональное их использование.
— В Гродненской области более 58 врачей на 10 тысяч населения, — привел он статистику. — По этому показателю мы четвертые или пятые в мире, уступая небольшим королевствам типа Андорры. В Европейском Союзе средний показатель — 28−30 врачей на 10 тысяч. То есть врачей у нас хватает.
При этом, сказал Караник, в Беларуси есть проблемы с доступностью медицинской помощи. И главная задача сейчас — оптимизировать систему здравоохранения так, чтобы дать врачам возможность развиваться профессионально.
— Не отправить того же невролога в больницу с одним молотком, где у него нет никаких методов уточняющей диагностики, а отправить его в опорную клинику, оснащенную аппаратами КТ, МРТ, всей необходимой лабораторной диагностикой, — пояснил он.
Экс-министр считает, что каждый вложенный рубль должен дойти либо до пациента в виде современного лечения, либо до медперсонала в виде заработной платы, которая постоянно повышается, а не тратился на неэффективные ремонты и содержание тех зданий, которые никому не нужны.