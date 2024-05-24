Экс-министр здравоохранения Караник объяснил дефицит врачей в Беларуси

— В Гродненской области более 58 врачей на 10 тысяч населения, — привел он статистику. — По этому показателю мы четвертые или пятые в мире, уступая небольшим королевствам типа Андорры. В Европейском Союзе средний показатель — 28−30 врачей на 10 тысяч. То есть врачей у нас хватает.