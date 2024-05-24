Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным

«Я вас приветствую на родной вам белорусской земле, белорусский народ будет рад знать, что вы приехали к нам. После выборов (президента в России — ред.) это один из первых визитов, после КНР, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения с Китаем. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше, закавказскому», — сказал Лукашенко.