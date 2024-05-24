Лукашенко назвал приоритетную тему на переговорах с Путиным

«Думаю, что как обычно вопросы безопасности (вынесем — ред.) на первый план», — сказал Лукашенко во время встречи с Путиным, которая проходит в аэропорту Минска сразу после прилета российского президента. Кроме того, в расширенном формате планируется обсудить экономические вопросы, добавил белорусский президент.
В ходе встречи Лукашенко шутя заметил, что сложилась такая традиция в его отношениях с Путиным, что нет времени днем начать переговоры, они начинаются ближе к полуночи. «Думаю, ничего страшного, просто у вас был тяжелый день, непростые переговоры с королем Бахрейна», — отметил он. На что Путин возразил, что они были приятными.
«Я вас приветствую на родной вам белорусской земле, белорусский народ будет рад знать, что вы приехали к нам. После выборов (президента в России — ред.) это один из первых визитов, после КНР, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения с Китаем. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше, закавказскому», — сказал Лукашенко.