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Власти вернулись к идее отказа от бумажных платежек за ЖКУ

Комиссия Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» рекомендовала Минцифры проработать вопрос отказа от бумажных платежек за ЖКУ с целью исключения подобных рассылок. С документом за подписью главы комиссии Андрея Воробьева ознакомились «Известия».

Источник: Известия

В настоящее время такой механизм оплаты коммунальных услуг используется в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, однако не распространен на всю Россию.

Ранее с инициативой реализовать его на федеральном уровне выходили различные министерства. Так, в 2021 году Минцифры сообщало о подготовке пилотного проекта такой оплаты через платформу «Госуслуги». А в январе 2023-го в Минстрое сообщили «Известиям», что в планах ведомства ввести единую платежку по ЖКУ. Там уточнили, что реализация меры предполагает переход к электронным квитанциям, которые будут формироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Однако единого подхода до сих пор не выработано. В Госдуме считают, что это может быть связано с большим количеством людей пенсионного возраста, которые пользуются интернетом неактивно.

ЖКХ