Власти вернулись к идее отказа от бумажных платежек за ЖКУ

Ранее с инициативой реализовать его на федеральном уровне выходили различные министерства. Так, в 2021 году Минцифры сообщало о подготовке пилотного проекта такой оплаты через платформу «Госуслуги». А в январе 2023-го в Минстрое сообщили «Известиям», что в планах ведомства ввести единую платежку по ЖКУ. Там уточнили, что реализация меры предполагает переход к электронным квитанциям, которые будут формироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).