США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О’Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.