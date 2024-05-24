США начали всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией

«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — говорится в распространенном заявлении главы госдепа.
«В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», — сказал Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент.
По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы «продвигать демократические и евроатлантические устремления».
«Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных», — добавил Блинкен.
На минувшей неделе парламент Грузии большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Процедуры вокруг документа сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов.
Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер предупредила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит двусторонние отношения, если закон вступит в силу. Глава Управления по координации санкций Госдепа Джим О’Брайен, в свою очередь, заявил, что США могут ввести ограничения против Грузии, если принятый парламентом проект не изменится. В ЕС же пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.