Президент России отметил динамику роста Приморья в рейтинге качества жизни

В рейтинге качества жизни по итогам 2023 года Приморье заняло 50 место по России и 3 по Дальнему Востоку. Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив отметил динамику роста региона, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Рейтинг качества жизни АСИ формируется каждый год. Специалисты рассматривают такие показатели как поддержка семей, образование, здравоохранение и другие. Владимир Путин отметил, что Приморье относится к тем субъектам, где отмечается высокая динамика роста:
«В этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим».
«Активно трудоустраиваем военнослужащих, возвращающихся с фронта, выплачиваем ветеранам по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение года. Все это помогло нам добиться высокой оценки на федеральном уровне. Нам есть, к чему стремиться, поэтому будем и дальше работать в этом направлении».