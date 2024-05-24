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Президент России отметил динамику роста Приморья в рейтинге качества жизни

В рейтинге качества жизни Приморье заняло 50 место среди регионов России.

Источник: Комсомольская правда

В рейтинге качества жизни по итогам 2023 года Приморье заняло 50 место по России и 3 по Дальнему Востоку. Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив отметил динамику роста региона, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Рейтинг качества жизни АСИ формируется каждый год. Специалисты рассматривают такие показатели как поддержка семей, образование, здравоохранение и другие. Владимир Путин отметил, что Приморье относится к тем субъектам, где отмечается высокая динамика роста:

«В этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают хороший темп, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим».

Как поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина, таких результатов удалось добиться по ряду причин. Например, в крае выросла зарплата — в среднем по региону на 14%, по инициативе губернатора Олега Кожемяко появились новые меры поддержки участников спецоперации.

«Активно трудоустраиваем военнослужащих, возвращающихся с фронта, выплачиваем ветеранам по 30 тысяч рублей ежемесячно в течение года. Все это помогло нам добиться высокой оценки на федеральном уровне. Нам есть, к чему стремиться, поэтому будем и дальше работать в этом направлении».

Путин Владимир