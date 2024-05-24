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Михаил Дегтярев встретится с белорусским министром спорта в Хабаровске

На заседании подпишут планы спортивных мероприятий и сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России Михаил Дегтярев встретился с коллегой из Беларуси Сергеем Ковальчуком. Главы ведомств обсудили укрепление связей между странами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

За два года по 46 видам спорта было проведено больше 1,2 тысячи мероприятий. Среди них — вторая Всероссийская спартакиада сильнейших по зимним видам спорта. Также планируется организовать Спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси как по зимним, так и по летним видам спорта.

Каждый год проводится еще одно важное мероприятие — Спартакиада Союзного государства для детей и юношества. В этом году она пройдет в Волгоградской области, Бресте и Гомеле с сентября по ноябрь.

— А в июле в Бресте впервые состоится матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства, посвященная подвигу советских солдат, освободивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Ожидаем также проведения Кубка Союзного государства по хоккею на траве в следующем году в России, — рассказал Михаил Дегтярев.

Также планируется провести в Хабаровске очередное заседание коллегий спортивных министерств. Дату определят позже, исходя из графика каждого главы.

На заседании будут подписаны планы спортивных мероприятий, а также утвержден план по сотрудничеству.