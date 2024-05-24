Михаил Дегтярев встретится с белорусским министром спорта в Хабаровске

За два года по 46 видам спорта было проведено больше 1,2 тысячи мероприятий. Среди них — вторая Всероссийская спартакиада сильнейших по зимним видам спорта. Также планируется организовать Спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси как по зимним, так и по летним видам спорта.