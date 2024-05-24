Президент Чехии Петр Павел попал в больницу

Издание отмечает, что Павел известен своей страстью к мотоциклам. Ему принадлежит BMW GS1250. Он увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО в 2015—2018 годах, и не оставил свое увлечение, став президентом. В качестве охраны его сопровождают полицейские на мотоциклах, отмечает издание.