Президент Чехии Петр Павел попал в больницу

В канцелярии чешского лидера журналистам сообщили, что травма несерьезная, однако какое-то время президент пробудет под наблюдением в Центральном военном госпитале.
Врачи также подтвердили, что полученные президентом травмы не угрожают его жизни. А в правоохранительных органах, комментируя инцидент, уточнили, что авария произошла на закрытой спортивной трассе.
Издание отмечает, что Павел известен своей страстью к мотоциклам. Ему принадлежит BMW GS1250. Он увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО в 2015—2018 годах, и не оставил свое увлечение, став президентом. В качестве охраны его сопровождают полицейские на мотоциклах, отмечает издание.
В апреле чешский лидер поранился во время стрельбы из длинноствольного оружия. Во время его визита в Злинский край журналисты обратили внимание на рану над правой бровью, которую Павел прикрывал носовым платком.
Напомним, пост главы государства отставной генерал Петр Павел занимает с января 2023 года. Во втором туре президентских выбор Павел набрал 58,28% голосов избирателей, его соперник — бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш — 41,72%.
СМИ сообщали, что Павел стал первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО.
В 2014 году он был избран председателем Военного комитета НАТО. Вступил в должность в июне 2015 года и занимал этот пост до июня 2018 года.
В 2018 году Павел вышел на пенсию, но продолжил общественную деятельность.