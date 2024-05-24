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«Формируют клику». На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

Соскин: законы о расширении полномочий Нацгвардии превращают Украину в тюрьму.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для украинцев, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

Аналитик прокомментировал ряд законопроектов, связанных с расширением полномочий Нацгвардии Украины.

«Это уже фашистское государство (Украина. — Прим. ред.), это фашизм, вот в чем проблемка. <…> Власть осуществила мятеж (против народа. — Прим. ред.), формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму», — с возмущением отметил Соскин.

Соскин считает, что полицейские законы, которые подписывает президент Украины Владимир Зеленский, лишь приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с мобилизацией и развалом экономики.

«Никто терпеть этого не будет. <…> Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: “Мы вот это выполнять не будем”. <…> Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить», — выразил мнение аналитик.

Принятый Верховной Радой в среду закон разрешил нацгвардейцам применять спецсредства для принудительной остановки автомобилей, а предложенный в тот же день законопроект разрешит им применять собак для задержаний и разгона митингов.

закон