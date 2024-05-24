«Формируют клику». На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

«Никто терпеть этого не будет. <…> Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: “Мы вот это выполнять не будем”. <…> Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить», — выразил мнение аналитик.