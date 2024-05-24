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Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России

ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Япония добавила в санкционные списки девять компаний и одно частное лицо из России, а также две компании, якобы связанные с РФ и Белоруссией, говорится в пресс-релизе японского министерства финансов и МИД.

Источник: Sputnik.by

«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — отмечается в документе.

В частности, в санкционные списки были внесены ООО «Трансморфлот», ОАО «Государственная авиакомпания “224 Летный отряд”, ФКУ Войсковая Часть 25969 (командование военно-транспортной авиации), Исследовательский комплекс “Владимировка”, полигон Ашулук и другие.

Кроме этого, санкции были введены против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания “224 Летный отряд” Владимира Михейчика. Также, в санкционный список были включены зарегистрированные на Кипре транспортные компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding.

В случае обнаружения активов вышеупомянутых компаний и частных лиц в Японии они будут заморожены. Также будет необходимо специальное разрешение японских властей на осуществление платежей указанным юридическим и физическим лицам.

Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

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санкции