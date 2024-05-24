Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России

«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — отмечается в документе.
В частности, в санкционные списки были внесены ООО «Трансморфлот», ОАО «Государственная авиакомпания “224 Летный отряд”, ФКУ Войсковая Часть 25969 (командование военно-транспортной авиации), Исследовательский комплекс “Владимировка”, полигон Ашулук и другие.
Кроме этого, санкции были введены против генерального директора ОАО «Государственная авиакомпания “224 Летный отряд” Владимира Михейчика. Также, в санкционный список были включены зарегистрированные на Кипре транспортные компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding.
В случае обнаружения активов вышеупомянутых компаний и частных лиц в Японии они будут заморожены. Также будет необходимо специальное разрешение японских властей на осуществление платежей указанным юридическим и физическим лицам.
Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев ранее говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.