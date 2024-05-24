«Жалеть не буду»: Дмитрий Демешин предупредил чиновников о последствиях халатности

Назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края на заседании президиума регионального правительства чётко обозначил главный принцип, которого должны придерживаться его подчинённые. По словам Дмитрия Демешина, чиновники обязаны работать в интересах людей и реализовывать «потребность сделать мир лучше», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я от вас жду этих конкретных дел. Будут эти дела — на руках вас буду носить. Если я увижу обратное — личную заинтересованность, ангажированность, жалеть не буду, — обратился Дмитрий Демешин к заместителям председателя правительства Хабаровского края.
— Рассчитываю, что всё лучшее для людей и для региона смогу принести своей работой, — добавил Дмитрий Демшин.