«Жалеть не буду»: Дмитрий Демешин предупредил чиновников о последствиях халатности

Назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края на заседании президиума регионального правительства чётко обозначил главный принцип, которого должны придерживаться его подчинённые. По словам Дмитрия Демешина, чиновники обязаны работать в интересах людей и реализовывать «потребность сделать мир лучше», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Я от вас жду этих конкретных дел. Будут эти дела — на руках вас буду носить. Если я увижу обратное — личную заинтересованность, ангажированность, жалеть не буду, — обратился Дмитрий Демешин к заместителям председателя правительства Хабаровского края.

Также врио губернатора подчеркнул, что он не намерен становиться политиком. А это значит, что время для подковерных игр, интриг окончательно ушло. Работа властей будет чётко скоординирована на одной цели — сделать жизнь рядового человека в Хабаровском крае лучше, удобнее, а сам регион привлекательнее.