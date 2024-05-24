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Орбан: конфликт на Украине надо урегулировать при участии США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается эскалации военного конфликта между Россией и Украиной. Для его урегулирования, как считает господин Орбан, необходимы переговоры не только между Москвой и Киевом, но и между Москвой и Вашингтоном.

Источник: AP 2023

«Война — это животное, которое не останавливается, а движется. И дело движется к эскалации… На следующем этапе войны Украине будет передана техника, способная достичь территории России или, не дай Бог, солдаты западноевропейских государств или НАТО войдут на украинские территории», — сказал он в интервью интернет-изданию Blikk.

Виктор Орбан призвал задуматься, между кем будут проводиться переговоры. Он считает, что «за Украиной стоит весь Запад», и «в некотором смысле это война прокси». «Должен быть какой-то контакт между Украиной и Россией. Но после будут и переговоры между россиянами и американцами, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20−30 лет», — убежден премьер.

Венгерские власти неоднократно критиковали страны Евросоюза за поддержку Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции против РФ «провалились», потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе ухудшается. Министр также считает, что отправка странами Запада военных на Украину может привести к третьей мировой войне.

дипломатия
переговоры