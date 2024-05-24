Орбан: конфликт на Украине надо урегулировать при участии США

Виктор Орбан призвал задуматься, между кем будут проводиться переговоры. Он считает, что «за Украиной стоит весь Запад», и «в некотором смысле это война прокси». «Должен быть какой-то контакт между Украиной и Россией. Но после будут и переговоры между россиянами и американцами, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20−30 лет», — убежден премьер.