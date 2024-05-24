Европейские ученые призвали начать переговоры по Украине

Они отмечают, что целями российско-украинских переговоров может быть в том числе «восстановление доверия» и «обсуждение шагов по снижению напряженности и насилия, изучение способов прекращения войны». «Такие усилия приветствовали бы примерно 6 млн украинцев и 1 млн россиян, покинувших свои страны с начала войны… Нигде не написано, что мир и общая безопасность являются обязанностью только правительств. В конечном счете, именно люди — граждане и избиратели — могут согласиться на войну или поддержать мир», — говорится в письме.