Европейские ученые призвали начать переговоры по Украине

Авторы письма обратили внимание на то, что с начала военного конфликта страны Евросоюза (ЕС) нарастили производство и поставки вооружений Украине, а также все активнее участвуют в предоставлении ей «более мощного оружия, разведданных и экономической поддержки». У ученых, в частности, «вызывает тревогу риск эскалации, ведущей к инцидентам между Россией и европейскими странами НАТО».
В письме утверждается, что, «независимо от первоначальных целей нападавших», рациональная оценка текущей ситуации сейчас «привела бы обе стороны к признанию того, что их цели не могут быть достигнуты». Ученые убеждены, что Европа ответственна за то, чтобы «помочь остановить войну и создать условия для справедливого разрешения» конфликта.
Они отмечают, что целями российско-украинских переговоров может быть в том числе «восстановление доверия» и «обсуждение шагов по снижению напряженности и насилия, изучение способов прекращения войны». «Такие усилия приветствовали бы примерно 6 млн украинцев и 1 млн россиян, покинувших свои страны с начала войны… Нигде не написано, что мир и общая безопасность являются обязанностью только правительств. В конечном счете, именно люди — граждане и избиратели — могут согласиться на войну или поддержать мир», — говорится в письме.
В мае 2022 года Украина прекратила мирные переговоры с Россией. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом РФ, пока им является Владимир Путин. В апреле 2024-го господин Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле два года назад. В Кремле уточняли, что это возможно с учетом новых регионов РФ.