В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин

«Женский труд остаётся недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала “Если быть точным” (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплатуза работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — говорится в обращении в министерство.