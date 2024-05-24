«Устроим хаос». В США предупредили о провокации у границ России

«Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) бы не хотел таким образом перенаправлять силы (на борьбу с США в Грузии. — Прим. ред.), но если мы будем так вести себя у его границ, раздувать там “восстания”, “цветные революции” и тому подобное, ему придется решать эти вопросы», — описал логику ЦРУ Уилкерсон.