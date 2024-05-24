В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Сухановым

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО уроженцем села Андреевка Алексеем Сухановым состоится в Пермском крае 24 мая.
Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа.
«Военнослужащий погиб под населённым пунктом Бердычи Ясиноватского района», — сообщили местные власти.
Прощание начнётся в 11.00 в КДЦ Оханска.
Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе СВО погиб отец троих детей Александр Катаев из Прикамья. Он жил в Добрянском округе, работал прорабом. Мужчину призвали на службу в сентябре 2022 года.