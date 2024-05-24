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В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Сухановым

Церемония пройдёт в Оханске.

Источник: Администрация Оханского городского округа

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО уроженцем села Андреевка Алексеем Сухановым состоится в Пермском крае 24 мая.

Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа.

«Военнослужащий погиб под населённым пунктом Бердычи Ясиноватского района», — сообщили местные власти.

Прощание начнётся в 11.00 в КДЦ Оханска.

Ранее perm.aif.ru писал, что в ходе СВО погиб отец троих детей Александр Катаев из Прикамья. Он жил в Добрянском округе, работал прорабом. Мужчину призвали на службу в сентябре 2022 года.