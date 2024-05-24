В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы

«Может быть, со стремлением уйти подальше от былого влияния со стороны некогда мощного Советского союза и соцлагеря на жизнь вот этих государств, может быть, в связи с их вовлечением в Евросоюз и переходом на новую систему ценностей. Очень сложный клубок причин, связанных с тем, что люди отказываются от кириллицы как основного вида письменности или исконного в каком-то смысле типа письма», — считает Кириллин.