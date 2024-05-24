В МДА объяснили, почему на Балканах отходят от кириллицы

Русская православная церковь 24 мая отмечает день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку, ставшую основой письменного языка многих славянских народов. День славянской письменности и культуры отмечается в этот же день.
«Это очень сложные процессы. Они сопряжены с верностью или неверностью старому календарю юлианскому, потому что очень много аргументов для того, чтобы перейти на григорианский календарь и, соответственно, изменить хронологическую систему праздников… Мы живём по юлианскому календарю, а многие переходят на григорианский календарь», — сказал агентству профессор.
Эта тенденция, добавил он, сопряжена со многими причинами.
«Может быть, со стремлением уйти подальше от былого влияния со стороны некогда мощного Советского союза и соцлагеря на жизнь вот этих государств, может быть, в связи с их вовлечением в Евросоюз и переходом на новую систему ценностей. Очень сложный клубок причин, связанных с тем, что люди отказываются от кириллицы как основного вида письменности или исконного в каком-то смысле типа письма», — считает Кириллин.
На церковном уровне, там, где сохраняется влияние Русской православной церкви, сохраняется и кириллица в рамках Церкви и церковнославянский язык в рамках богослужения, рассказал профессор.
«Для Церкви, если иметь в виду в широком смысле православие в славянских народах, этот праздник имеет значение того, что это символическая точка начала славянской культуры. Я уточню — начала христианской славянской культуры», — сказал Кириллин.
Несмотря на то, что сегодня многие исследователи склоняются, что создана тогда была глаголица, а не кириллица, с ее появлением были осуществлены первые переводы греческих христианских текстов на язык славян, и началась христианизация славянского мира, добавил он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.