Лукашенко удостоил Ордена Отечества зампредседателя ВНС Косинца

Президент Беларуси Александр Лукашенко удостоил Ордена Отечества заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца. Всего госнаграды президентским указом (№ 213 от 23 мая 2024-го) удостоены 62 представителя различных сфер деятельности, сообщила пресс-служба президента.
Так, Ордена Отечества третьей степени удостоены зампредседателя ВНС Александр Косинец и управделами президента Юрий Назаров.
Еще медалями «За отличие в воинской службе» награждены военнослужащие 19-й погрангруппы: замначальника Анатолий Пешко, начидеологической работы Алексей Смагин и начальник службы противопожарной защиты и безопасности военной службы Дмитрий Демешко, медалью «За отличие в охране государственной границы» удостоены старший помощник коменданта пограничной комендатуры Евгений Жуковский и старший техник погранзаставы Вадим Мищенко.
Также медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» наградил президент Беларуси старшего инструктора-спасателя пожарной аварийно-спасательной части № 2 Могилевского горотдела по ЧС Артема Зябкина, первого замначальника Гродненского облуправления МЧС Сергея Леонова и мастера-спасателя пожарной аварийно-спасательной части № 1 Костюковичского райотдела по ЧС Антона Рухманкова.
Кроме того, в указе список лиц, удостоенных медали «За трудовые заслуги», в их числе главная медсестра Минской детской клинической облбольницы Светлана Андрушко, начальник главного государственного казначейства Минфинансов Сергей Качан, ведущий фотокорреспондент отдела по освещению деятельности президента БелТА Николай Петров, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Юрий Трофимов.
Медалью Франциска Скорины награждены замначальника отдела по освещению деятельности президента БелТА Евгений Ваньшин, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Валерий Гончаров, ведущий мастер сцены Гомельского гостеатра кукол Тамара Горячева, учитель технического труда средней школы № 16 Пинска Андрей Тарелкин.
Также согласовано награждение медалями «За безупречную службу» третьей степени замначальника управления — начотдела международных связей и сравнительного анализа законодательства экспертно-правового управления Секретариата Конституционного Суда Людмилы Мурашко и начальника Секретариата данного суда Василия Селедевского.
Присвоен ряд почетных званий. Так, замдиректора по науке и инновационной деятельности предприятия «Голографическая индустрия» Петр Моисеенко удостоен звания заслуженный изобретатель Беларуси, зампред комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома Вера Астапенко получила звание заслуженного работника соцзащиты, а гендиректор предприятия «Смолевичи-Бройлер» Сергей Рамченко стал заслуженным работником сельского хозяйства, судья Конституционного Суда Леонид Рябцев удостоен звания заслуженный юрист Беларуси.
Также завлабораторией клинической патофизиологии нервной системы РНПЦ неврологии и нейрохирургии Наталья Нечипуренко и первый зампредседателя президиума НАН Сергей Чижик стали заслуженными деятелями наук, а директор Барановичского госколледжа технологий и дизайна Светлана Шишина и завкафедрой «Управление грузовой и коммерческой работой» Белорусского госуниверситета транспорта Иван Еловой — заслуженными работниками образования.
Еще подписаны распоряжение об объявлении благодарности: коллективу работников кондитерской фабрики «Спартак» за достижения в развитии перерабатывающей промышленности, а начальнику Докшицкого райотдела по ЧС Валентину Боровикову и первому замначальника Гомельского облуправления МЧС Александру Меркулову — за многолетний плодотворный труд в органах по ЧС, высокий профессионализм, значительные достижения в профессиональной деятельности. Также в числе награжденных директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова. Благодарностей президента удостоены судья Конституционного Cуда Сергей Чигринов и замдиректора Белорусского института стратегических исследований Виталий Стаховский.