Лукашенко удостоил Ордена Отечества зампредседателя ВНС Косинца

Еще подписаны распоряжение об объявлении благодарности: коллективу работников кондитерской фабрики «Спартак» за достижения в развитии перерабатывающей промышленности, а начальнику Докшицкого райотдела по ЧС Валентину Боровикову и первому замначальника Гомельского облуправления МЧС Александру Меркулову — за многолетний плодотворный труд в органах по ЧС, высокий профессионализм, значительные достижения в профессиональной деятельности. Также в числе награжденных директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова. Благодарностей президента удостоены судья Конституционного Cуда Сергей Чигринов и замдиректора Белорусского института стратегических исследований Виталий Стаховский.