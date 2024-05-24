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Нетаньяху заявил о наличии «неожиданных» планов действий на границе с Ливаном

У Израиля есть «неожиданные планы» по восстановлению безопасности на северных границах для возвращения жителей эвакуированных населенных пунктов в их дома, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он обсудил эту тему в ходе визита в штаб Северного командования армии Израиля.

Источник: Reuters

«У нас есть подробные, важные и даже неожиданные планы. Но я не буду делиться с врагом этими планами, которые призваны сделать две вещи — восстановить безопасность на севере и вернуть жителей в их дома. Мы полны решимости достичь двух этих целей вместе», — заверил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что израильские военные «постоянно действуют на северном фронте». «На данный момент мы уничтожили сотни боевиков “Хезболлах”», — заверил премьер-министр Израиля.

В мае генсек ливанской группировки Хасан Насралла пригрозил, что «Хезболла» будет атаковать Израиль до тех пор, пока израильтяне не прекратят операцию в Газе. Война Израиля и палестинской группировки «Хамас» длится с 7 октября 2023 года. Господин Насралла заверил, что жители севера Израиля не вернутся домой к 1 сентября, как ранее обещали израильские власти, если их правительство продолжит наступление в анклаве.