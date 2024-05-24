Нетаньяху заявил о наличии «неожиданных» планов действий на границе с Ливаном

«У нас есть подробные, важные и даже неожиданные планы. Но я не буду делиться с врагом этими планами, которые призваны сделать две вещи — восстановить безопасность на севере и вернуть жителей в их дома. Мы полны решимости достичь двух этих целей вместе», — заверил Нетаньяху (цитата по ТАСС).