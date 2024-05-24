Власти Башкирии ответили на критику повышения оплаты проезда на транспорте

Власти Башкирии ответили на критику предстоящего повышения оплаты проезда на общественном транспорте. Жители республики оставили негодующие комментарии в соцсетях главы РБ Радия Хабирова.
Люди возмутились резким повышением стоимости проезда: при оплате транспортной картой сумма увеличится на 6 ₽, наличными — на 8 ₽ В ответ на жалобы сотрудница пресс-службы Минтранса РБ Диана Бронникова заявила, что за два года с прошлого повышения в апреле 2022 года дизельное топливо выросло в цене примерно на 20%, газ — почти на 12%. При этом запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50%. Поэтому изменение стоимости проезда — это вынужденная мера.
«В Уфе проезд по транспортной карте будет стоить 34 рубля, а к примеру, жители Новосибирска и Самары по транспортной карте платят 35 рублей, Перми — 37 рублей, Казани — 38 рублей, Краснодара — 40 рублей», — сравнила цены Бронникова.
Отметим, что ранее Минтранс публиковал статистику, согласно которой самые нуждающиеся слои населения, пользуются льготными проездными билетами, по которым за 600 ₽ могут совершать до 90 поездок по городу.