Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

«В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в знак благодарности за многолетний неустанный труд проходят праздничные службы в храмах, произносятся молитвы за Ваше здравие, — говорится в поздравлении. — Как предстоятель Русской православной церкви Вы несете в общество идеалы милосердия и добра, свет духовности и просвещения. Миллионы христиан находят в Вашем архипастырском слове утешение и ответы на свои житейские вопросы».
Глава государства отметил большую роль Патриарха Кирилла в укреплении братских связей между Беларусью и Россией. «Вас слышат и уважают далеко за пределами русской земли. Сегодня, опираясь на веру в Бога, традиционные нравственные ценности, через православие можно достичь мира и согласия в семье славянских народов», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу неиссякаемой энергии, здоровья и успехов во всех начинаниях.