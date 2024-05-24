Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

«В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в знак благодарности за многолетний неустанный труд проходят праздничные службы в храмах, произносятся молитвы за Ваше здравие, — говорится в поздравлении. — Как предстоятель Русской православной церкви Вы несете в общество идеалы милосердия и добра, свет духовности и просвещения. Миллионы христиан находят в Вашем архипастырском слове утешение и ответы на свои житейские вопросы».