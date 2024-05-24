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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в знак благодарности за многолетний неустанный труд проходят праздничные службы в храмах, произносятся молитвы за Ваше здравие, — говорится в поздравлении. — Как предстоятель Русской православной церкви Вы несете в общество идеалы милосердия и добра, свет духовности и просвещения. Миллионы христиан находят в Вашем архипастырском слове утешение и ответы на свои житейские вопросы».

Глава государства отметил большую роль Патриарха Кирилла в укреплении братских связей между Беларусью и Россией. «Вас слышат и уважают далеко за пределами русской земли. Сегодня, опираясь на веру в Бога, традиционные нравственные ценности, через православие можно достичь мира и согласия в семье славянских народов», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу неиссякаемой энергии, здоровья и успехов во всех начинаниях.

Лукашенко Александр
Патриарх Кирилл