Премьер Белоруссии Головченко провел встречу с губернатором НСО Травниковым

Делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым работает в Минске в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. Ответные дни белорусской культуры запланированы в нашем регионе на сентябрь этого года.
Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова и Правительство региона за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь. «То, что Вы лично приняли участие в этом важнейшем мероприятии, мы высоко ценим — это придаёт особое значение празднику культуры. Мы с Вами часто встречаемся по разным поводам. Наши отношения находятся в фазе активного развития. Мы ощущаем Ваше внимание и поддержку всему комплексу торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, и это даёт свои плоды. Выполняется большое количество взаимных поставок, реализуются контракты. Товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь хорошо сбалансирован. Наши коллеги поддерживают плотные отношения, регулярно встречаются, обсуждают не только текущую ситуацию, исполнение контрактов и договорённостей, но самое главное — нарабатывают проекты на будущее».
Андрей Травников подтвердил: «Очень приятно, что наши встречи проходят часто — не только наши с Вами личные встречи, но и обмены делегациями уже перешли в режим нескольких раз в год. Дни культуры — это один из пунктов совместного плана развития сотрудничества. Сегодня период для всех нас важный — мы вступили в юбилейный год празднования 80-летия Великой Победы. Очень много знаковых событий, вместе вспоминаем и готовимся отмечать. В том числе — постарались культурную программу подготовить с учётом этого юбилея. Безусловно, при любой поездке стараемся также обсудить и деловую программу. Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом “БелАЗ”, где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе “БЕЛДЖИ”. Конечно же, любые контакты полезны — не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации».
Отмечено, что сотрудничество по всем ключевым направлениям, нашедшим ранее отражение в протоколах поручений по итогам предыдущих встреч, развивается. Уточнены планы закупок белорусской техники на 2024 год; на базе ООО «Торговый Дом “МТЗ-Сибирь”» создан единый мультибрендовый центр по продаже белорусской техники; разработан график проведения ярмарок белорусских товаров в Новосибирске на 2024−2026 годы, и многое другое.
В рамках работы совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь» ОАО «Белкоммунмаш» на протяжении нескольких лет поставляет в Новосибирскую область машинокомплекты трамвайных вагонов (за 2017−2023 гг. поставлено 52 единицы), которые в последующем устанавливаются на трамвайные тележки, собранные на совместном предприятии. В марте 2024 года заключен договор между ОАО УКХ БКМ и ООО «БКМ Сибирь» о поставке 20 машинокомплектов трамвайных вагонов Т701 для последующей модернизации в 2024 году. Первый трамвайный вагон модели Т701 будет показан на Сибирском транспортном форуме в июне 2024 года в г. Новосибирске.