Премьер Белоруссии Головченко провел встречу с губернатором НСО Травниковым

Андрей Травников подтвердил: «Очень приятно, что наши встречи проходят часто — не только наши с Вами личные встречи, но и обмены делегациями уже перешли в режим нескольких раз в год. Дни культуры — это один из пунктов совместного плана развития сотрудничества. Сегодня период для всех нас важный — мы вступили в юбилейный год празднования 80-летия Великой Победы. Очень много знаковых событий, вместе вспоминаем и готовимся отмечать. В том числе — постарались культурную программу подготовить с учётом этого юбилея. Безусловно, при любой поездке стараемся также обсудить и деловую программу. Сегодня, в ходе посещения предприятий, я увидел возможности, где можно активизировать развитие нашего сотрудничества по уже наработанным темам. В частности, с заводом “БелАЗ”, где открываются совершенно новые для новосибирских предприятий возможности, или сотрудничество в направлении локализации производства автомобилей на заводе “БЕЛДЖИ”. Конечно же, любые контакты полезны — не только с целью поддержания дружеских отношений, но и с целью развития экономической кооперации».