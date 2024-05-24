В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
«С конца восьмидесятых годов до до нулевых были Кирилло-Мефодиевские чтения по всей стране, из города в город как эстафету передавали и я сам в свое время участвовал в них. Для многих городов это было очень хорошим поводом для того, чтобы как-то подтянуться, потому что там были большие программы — не только научные, но и культурные. Приезжали артисты, политики, общественники и так далее. Для городов это было хорошим стимулом и поводом для того, чтобы какие-то свои проблемы подправить, прихорошиться, да и блеснуть. Я был бы очень рад, если бы эта традиция была возрождена — она была очень полезной», — сказал РИА Новости профессор.
В дореволюционной России, напомнил он, день памяти Кирилла и Мефодия — 11 мая по старому стилю, — был днем окончания учебного года и «последнего звонка».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.