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В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин предложил возродить традицию проведения Кирилло-Мефодиевских чтений в городах России в день памяти святых братьев — основателей славянской письменности.

Источник: © РИА Новости

Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.

«С конца восьмидесятых годов до до нулевых были Кирилло-Мефодиевские чтения по всей стране, из города в город как эстафету передавали и я сам в свое время участвовал в них. Для многих городов это было очень хорошим поводом для того, чтобы как-то подтянуться, потому что там были большие программы — не только научные, но и культурные. Приезжали артисты, политики, общественники и так далее. Для городов это было хорошим стимулом и поводом для того, чтобы какие-то свои проблемы подправить, прихорошиться, да и блеснуть. Я был бы очень рад, если бы эта традиция была возрождена — она была очень полезной», — сказал РИА Новости профессор.

В дореволюционной России, напомнил он, день памяти Кирилла и Мефодия — 11 мая по старому стилю, — был днем окончания учебного года и «последнего звонка».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.