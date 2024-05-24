В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

«С конца восьмидесятых годов до до нулевых были Кирилло-Мефодиевские чтения по всей стране, из города в город как эстафету передавали и я сам в свое время участвовал в них. Для многих городов это было очень хорошим поводом для того, чтобы как-то подтянуться, потому что там были большие программы — не только научные, но и культурные. Приезжали артисты, политики, общественники и так далее. Для городов это было хорошим стимулом и поводом для того, чтобы какие-то свои проблемы подправить, прихорошиться, да и блеснуть. Я был бы очень рад, если бы эта традиция была возрождена — она была очень полезной», — сказал РИА Новости профессор.