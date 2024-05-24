ЦДУМ России и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве.

Событие прокомментировал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн, присутствовавший на церемонии. Он отметил важность вопросов веры, напомнив, что в зоне СВО активно работают представители всех традиционных конфессий. Так, в войсках Росгвардии служат почти 50 тысяч мусульман. Представители духовенства сопровождают отправку личного состава в командировки, лично выезжают в районы боевых действий. В частях и подразделениях Росгвардии по всей стране действуют 28 мечетей и молельных комнат. С подписанием соглашения эта работа выходит на системную основу.