ЦДУМ России и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве.

Накануне директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов и Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности сообщает пресс-служба ЦДУМ России.
Соглашение определяет порядок и развитие отношений между Росгвардией и ЦДУМ России, способствующих религиозному просвещению, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию военнослужащих и сотрудников.
«Подписанное сегодня соглашение — не просто официальное закрепление нашего сотрудничества, оно открывает новый этап совместной деятельности, направленной на дальнейшее развитие и укрепление тесных связей войск правопорядка и мусульманского духовенства», — отметил Виктор Золотов.
Глава ведомства выразил слова признательности и отметил особую роль ЦДУМ России в консолидации усилий мусульманской уммы на достижении национальных интересов в ходе специальной военной операции.
«Мы считаем служение Отчизне своим священным долгом. Защита Родины и духовное окормление наших воинов — это святая обязанность. В веках так было всегда, и в трудную годину народы нашей страны, последователи традиционных конфессий были едины. Так будет и дальше!» — сказал Талгат Таджуддин.
Событие прокомментировал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн, присутствовавший на церемонии. Он отметил важность вопросов веры, напомнив, что в зоне СВО активно работают представители всех традиционных конфессий. Так, в войсках Росгвардии служат почти 50 тысяч мусульман. Представители духовенства сопровождают отправку личного состава в командировки, лично выезжают в районы боевых действий. В частях и подразделениях Росгвардии по всей стране действуют 28 мечетей и молельных комнат. С подписанием соглашения эта работа выходит на системную основу.