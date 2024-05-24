Токаев встретился с координирующим министром по нацбезопасности Сингапура

Касым-Жомарт Токаев и Тео Чи Хин обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.
Президент сообщил, что Астана готова открыть новую главу в двустороннем партнерстве, основанном на доверительном диалоге и прочных торговых и инвестиционных связях.
Глава государства подчеркнул, что для него большая честь выступить сегодня с 46-й Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
Старший министр Тео Чи Хин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за посещение Института исследований Юго-Восточной Азии. Он отметил актуальность лекции Президента Казахстана для изучения социально-политических тенденций, проблем безопасности и экономических событий в регионе.
Собеседники также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
В завершение встречи Глава государства оставил автограф в написанной им книге «Преодоление. Очерки дипломата» на английском языке, которую Тео Чи Хин ранее привез из Казахстана.
Напомним, сейчас Касым-Жомарт Токаев находится в Сингапуре. Программа госвизита предусматривает встречи с высшим руководством страны, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.