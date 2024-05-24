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Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к «Крокусу»

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус Сити Холл» «координировали» члены «Вилаят Хорасана» (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ). При этом он подчеркнул, что хотя следствие еще идет, можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки “Вилаят Хорасан” (запрещена в РФ), находившимися в афгано-пакистанской зоне. Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта», — сказал господин Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств—участников СНГ.

В качестве доказательства причастности украинской стороны к теракту в «Крокусе» глава ФСБ заявил, что после нападения боевики «получили четкую команду двигаться к украинской границе», где «с той стороны» для них было готово так называемое окно.

По словам Александра Бортникова, всего по делу о теракте задержано уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников. Глава ФСБ поблагодарил коллег из СНГ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) за помощь в расследовании теракта в «Крокусе». Глава ФСБ утверждает, что заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ. Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, присутствующий на заседании, отметил, что произошедший в марте теракт показал, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Суд арестовал четверых предполагаемых исполнителей: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидини Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позднее также были арестованы предполагаемые пособники нападавших. Украина и США неоднократно отрицали причастность к теракту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир в крови “Крокуса”».

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права человека