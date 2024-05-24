Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к «Крокусу»

По словам Александра Бортникова, всего по делу о теракте задержано уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников. Глава ФСБ поблагодарил коллег из СНГ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) за помощь в расследовании теракта в «Крокусе». Глава ФСБ утверждает, что заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ. Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, присутствующий на заседании, отметил, что произошедший в марте теракт показал, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности.