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Новые отделы полиции созданы в Казахстане

Принято постановление правительства от 20 мая 2024 года «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, созданы:

  • государственное учреждение «Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области МВД РК»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай МВД РК»;
  • государственное учреждение «Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай МВД РК»;
  • государственное учреждение «Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай МВД РК».

Установлено, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК и местном бюджете.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.