Новые отделы полиции созданы в Казахстане

В частности, созданы:
- государственное учреждение «Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области МВД РК»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области МВД РК»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай МВД РК»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай МВД РК»;
- государственное учреждение «Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай МВД РК».
Установлено, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК и местном бюджете.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.