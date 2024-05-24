Сотрудники ФСБ задержали главного дорожника Челябинска

— По версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, занимая должность заместителя начальника отдела капитального строительства комитета дорожного хозяйства Челябинска, получил взятку в размере не менее 30 тысяч рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершнёвской плотины до границы города Челябинска.