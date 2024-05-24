Сотрудники ФСБ задержали главного дорожника Челябинска

— По версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, занимая должность заместителя начальника отдела капитального строительства комитета дорожного хозяйства Челябинска, получил взятку в размере не менее 30 тысяч рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершнёвской плотины до границы города Челябинска.
Дмитрия Шиляева задержали в четверг, 23 мая. В его квартире и на рабочем месте следователи провели обыски..
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Сейчас решается вопрос об избрании Шиляеву меры пресечения..
Напомним, Дмитрий Шиляев стал временно исполняющим обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска в конце января текущего года. На этом посту он сменил уволившегося по собственному желанию Николая Кожевникова..