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Сотрудники ФСБ задержали главного дорожника Челябинска

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности руководителя городского комитета дорожного хозяйства Дмитрия Шиляева. Его подозревают в получении взятки от подрядчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

— По версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, занимая должность заместителя начальника отдела капитального строительства комитета дорожного хозяйства Челябинска, получил взятку в размере не менее 30 тысяч рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершнёвской плотины до границы города Челябинска.

сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Дмитрия Шиляева задержали в четверг, 23 мая. В его квартире и на рабочем месте следователи провели обыски..

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Сейчас решается вопрос об избрании Шиляеву меры пресечения..

Часть 2 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

Напомним, Дмитрий Шиляев стал временно исполняющим обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска в конце января текущего года. На этом посту он сменил уволившегося по собственному желанию Николая Кожевникова..