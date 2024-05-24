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Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией

БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: РИА "Новости"

«Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

«Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией», — подчеркнул он.

ФСБ