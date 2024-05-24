Мэр Харькова выступил с неожиданным предложением

«Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове», — говорится в публикации.
По словам мэра, в проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг, а площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.
Свое заявление он сделал на фоне успехов российских военных.
Успехи на Харьковском направлении
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.