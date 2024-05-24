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Узбекистан и Беларусь намерены создать постоянно действующую комиссию по туризму

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют создать постоянно действующую комиссию по туризму. Соответствующей договоренности достигли председатель Комитета по туризму Минэкологии РУз Умид Шодиев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в ходе встречи, прошедшей в рамках визита узбекской делегации в эту страну, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Freepik

Белорусской стороне представили информацию об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане: исторических центрах Бухары, Самарканда, Шахрисабза, внутренней крепости Ичан-Кала в Хиве, а также о Западном Тянь-Шане и Зарафшан-Каракумском коридоре Великого шелкового пути, на котором расположены природные заповедники.

Стороны обсудили сотрудничество туроператора «Беларустурист» и санаторно-курортного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» с аналогичными организациями Узбекистана.

«Были рассмотрены совместные инициативы по развитию двустороннего сотрудничества и широкий круг вопросов взаимодействия в туристической отрасли», — говорится в сообщении.

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