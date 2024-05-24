Узбекистан и Беларусь намерены создать постоянно действующую комиссию по туризму

Белорусской стороне представили информацию об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане: исторических центрах Бухары, Самарканда, Шахрисабза, внутренней крепости Ичан-Кала в Хиве, а также о Западном Тянь-Шане и Зарафшан-Каракумском коридоре Великого шелкового пути, на котором расположены природные заповедники.
Стороны обсудили сотрудничество туроператора «Беларустурист» и санаторно-курортного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» с аналогичными организациями Узбекистана.
«Были рассмотрены совместные инициативы по развитию двустороннего сотрудничества и широкий круг вопросов взаимодействия в туристической отрасли», — говорится в сообщении.