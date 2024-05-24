Узбекистан и Беларусь намерены создать постоянно действующую комиссию по туризму

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют создать постоянно действующую комиссию по туризму. Соответствующей договоренности достигли председатель Комитета по туризму Минэкологии РУз Умид Шодиев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в ходе встречи, прошедшей в рамках визита узбекской делегации в эту страну, сообщает ИА «Дунё».