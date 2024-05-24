«С таких должностей по собственной воле не уходят»: воронежцы об отставке мэра Вадима Кстенина

23 мая стало известно, что мэр Воронежа Вадим Кстенин покинет свой пост. Он уйдет в отпуск 13 июня, после чего выйдет на новую работу: возглавит РВК-Воронеж. Эта новость вызвала особый отклик у горожан, мнения разделились. Узнаем, что думают жители областного центра по этому поводу, чего ждут и как оценивают уже бывшего мэра.
Неоднозначная реакция воронежцев.
Некоторые пользователи в комментариях под новостями пишут негативные отзывы:
— Решение уйти — правильное решение! Сомнительные попытки изменить обстановку остаются только в фантазиях, — отмечает жительница города Любовь.
Другая часть аудитории считает, что еще «рано радоваться»:
— На его место может прийти не лучше!
— Вы хоть представляете, кто будет после него? Взвоете.
Так защищают бывшего мэра Воронежа:
— Это мой любимый город. Я не могу сказать, что за время руководства Вадима Кстенина Воронеж оказался в упадке. Не знаю его как человека, но, думаю, он бы сделал еще много хорошего, — комментирует Светлана.
Пока Вадим Кстенин занимал пост главы Воронежа, были построены новые детские сады, школы, спортивные объекты, улучшены дороги. Увеличилось и количество общественного транспорта.
Но у некоторых воронежцев появились сомнения по поводу добровольного ухода с поста:
— С таких должностей по собственной воле не уходят.
А вот что говорят о новой должности бывшего мэра:
— Будем надеяться, что смена сферы деятельности даст свои плоды в лучшую сторону. Кто знает, может, как руководитель РВК-Воронеж Вадим Кстенин будет хорош. Покажет время.
Некоторые приводят в пример другие регионы, сравнивают ситуации:
— Есть области, где любят своих губернаторов, например Белгородская, Тульская. Это пример для нас. Хочется, чтобы так было в любимом Воронеже и с губернатором, и с мэром, — пишет горожанин Евгений.
— А я считаю, что нужно вернуть выборы мэра, — комментирует жительница Воронежа Мария.
Реальных кандидатов на пост главы депутаты гордумы обсудят в июне. Временно исполнять обязанности будет вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин.
Проблемы, которые остались нерешенными.
— У нас не решена проблема с дорогами. Вырубили много деревьев. Отдельно отмечу, что в городе много мусора, все застроено. Платные парковки и пробки, — в этом комментарии житель Воронежа Максим назвал те трудности, о которых чаще всего говорят горожане.
Отдельное место занимают сложности с общественным транспортом и уборкой снега, возникшие в прошлом сезоне:
«Это все после блестящей зимы»;
«Скажу кратко: спасибо за чудесную зимнюю сказку».
А воронежец Артем считает, что в этом нет вины Вадима Кстенина:
— Ему просто не повезло в пору его деятельности. Были не самые приятные погодные условия, катаклизмы.