Президент поручил до 2030 года повысить выздоровление детей с онкологическими заболеваниями на 60%

Принято постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями».
Постановлением предусмотрено повышение выздоровления детей с онкологическими заболеваниями на 60% до 2030 года, развитие трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и клеток костного мозга, непрерывное обеспечение больных детей необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
Кроме того, Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии переименован в Научно-прикладной медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.
При нем создан Фонд поддержки выздоровления детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями.