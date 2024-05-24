Президент поручил до 2030 года повысить выздоровление детей с онкологическими заболеваниями на 60%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане создали Фонд поддержки выздоровления детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. Также в стране будут развивать трансплантацию стволовых клеток и клеток костного мозга, передает корреспондент Podrobno.uz.