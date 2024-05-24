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Президент поручил до 2030 года повысить выздоровление детей с онкологическими заболеваниями на 60%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане создали Фонд поддержки выздоровления детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. Также в стране будут развивать трансплантацию стволовых клеток и клеток костного мозга, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Принято постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями».

Постановлением предусмотрено повышение выздоровления детей с онкологическими заболеваниями на 60% до 2030 года, развитие трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и клеток костного мозга, непрерывное обеспечение больных детей необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Кроме того, Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии переименован в Научно-прикладной медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

При нем создан Фонд поддержки выздоровления детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями.

медицина