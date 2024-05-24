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Байден не примет участие в конференции по Украине

Агентство Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15—16 июня.

Источник: Reuters

По информации агентства, Байден в это время должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную камланию, которая пройдет в Калифорнии.

«К конференции планируют присоединится несколько лидеров стран G7, но ни вице-президент США Камала Харрис, ни Джо Байден не планирует присутствовать на этой конференции», — отметило агентство.

Как уточнили источники Bloomberg, Байден планирует посетить Лос-Анджелес, где 15 июня будет проходить мероприятия, посвященное сбору средств на его избирательную компанию.

Байден Джо
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