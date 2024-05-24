Байден не примет участие в конференции по Украине

По информации агентства, Байден в это время должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную камланию, которая пройдет в Калифорнии.
«К конференции планируют присоединится несколько лидеров стран G7, но ни вице-президент США Камала Харрис, ни Джо Байден не планирует присутствовать на этой конференции», — отметило агентство.
Как уточнили источники Bloomberg, Байден планирует посетить Лос-Анджелес, где 15 июня будет проходить мероприятия, посвященное сбору средств на его избирательную компанию.